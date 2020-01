Libia: Lna, uccisi due siriani nel centro di Tripoli

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il comando dell'Operazione Karama (“Dignità”) dell'Esercito nazionale libico (Lna) di Khalifa Haftar ha annunciato l'uccisione di due siriani nel centro della capitale Tripoli. Si tratta di un'operazione mirata "condotta dalla popolazione locale", si legge in una nota, ripresa dal sito web informativo “Libya Akhbar”. Secondo il quotidiano britannico "The Guardian", sarebbero 2 mila i combattenti siriani che la Turchia ha mobilitato a sostegno del Governo di accordo nazionale (Gna) della Libia, presieduto da Fayez al Sarraj. Si tratterebbe dei ribelli siriani filo-turchi che Ankara sponsorizza e sostiene contro il governo di Damasco. La Turchia ha sostenuto l'opposizione sin dai primi giorni delle sollevazioni che nel 2011 hanno portato la Siria ad una guerra civile, sfociata poi in un conflitto regionale e internazionale. La Turchia, stando alle indiscrezioni della testata londinese, starebbe ora usando alcuni di questi ribelli come forze di una guerra per procura in Libia.(Bel)