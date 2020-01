Georgia: sondaggio indica Kaladze politico più apprezzato, critiche per presidente Zurabishvili

- Il sindaco di Tblisi, Kakha Kaladze, è il politico più apprezzato dai cittadini georgiani. È quanto emerge da un sondaggio condotto dall’Istituto democratico nazionale (Ndi), un’Ong degli Stati Uniti. Il 13 per cento degli intervistati valutano le prestazioni lavorative di Kaladze come “molto positive”, il 31 per cento come “positive”, il 32 per cento come “medie”, il 16 per cento come “negative” e solo il 6 per cento le ritengono “pessime”. Secondo lo stesso sondaggio, il 4 per cento degli intervistati dell’Ndi valutano le prestazioni lavorative del primo ministro georgiano Giorgi Gakharia come "molto positive ", il 17 per cento "positive", il 34 percento le ritengono "medie", il 24 per cento le giudicano "negative” e il 10 per cento come "molto negativo" e il 10 per cento hanno preferito non rispondere. L’indagine mostra che, invece, la presidente Salome Zurabishvili è l’esponente politica che gode dei minori consensi nel paese caucasico. L'un per cento degli intervistati valutano il suo lavoro come "molto positivo", l’8 per cento come "positivo", il 31 per cento lo giudicano "medio", il 34 per cento come " negativo", il 20 per cento come "molto negativo" e il 6 per cento hanno preferito non rispondere. I risultati riflettono i dati raccolti dal 19 novembre al 13 dicembre 2019, attraverso interviste faccia a faccia con un campione rappresentativo nazionale della popolazione adulta della Georgia, esclusi i territori occupati, che include 2.180 persone. (Res)