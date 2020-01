Cina-Myanmar: Xi Jinping, visita di stato consoliderà cooperazione

- Il presidente della Cina, Xi Jinping, in partenza per una visita in Myanmar, si è detto ansioso di rinnovare i legami fraterni tra i due paesi e di discutere della futura cooperazione bilaterale. Con queste parole il leader cinese apre un articolo pubblicato su tre quotidiani birmani, alla vigilia della visita, che avrà inizio domani, 17 gennaio, e si concluderà il 18 gennaio. "La nostra gente ha vissuto fianco a fianco per migliaia di anni. In lingua birmana 'pauk-phaw' significa fratelli della stessa madre. È una descrizione appropriata dei sentimenti fraterni tra i nostri due popoli, i cui stretti legami risalgono ai tempi antichi", afferma il presidente cinese. Nel corso dei 70 anni di rapporti diplomatici, la Cina e il Myanmar hanno sostenuto e messo in pratica insieme i cinque principi della coesistenza pacifica. Le relazioni sono state contrassegnate da fiducia, rispetto e sostegno reciproci, sottolinea Xi. Secondo il presidente, le relazioni bilaterali sono diventate un primo esempio di uguaglianza, cooperazione vantaggiosa per entrambe le parti e sviluppo comune tra paesi di dimensioni diverse, con vantaggi reali per le persone di entrambi i paesi. (segue) (Cip)