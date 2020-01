Cina-Myanmar: Xi Jinping, visita di stato consoliderà cooperazione (2)

- "Oggi, i nostri due paesi godono di scambi ad alti livelli e la nostra ampia partnership strategica è in costante crescita. La Cina sostiene fermamente il Myanmar nel perseguire un percorso di sviluppo adeguato alle sue condizioni nazionali, nella salvaguardia dei suoi diritti legittimi e degli interessi e della dignità nazionale sulla scena internazionale", continua Xi nel suo articolo. Il leader cinese sottolinea che le economie della Cina e del Myanmar sono altamente complementari e offrono un ampio spazio di cooperazione. "La Cina è stata a lungo il principale partner commerciale del Myanmar e la più importante fonte di investimento. Il nostro commercio bilaterale ha raggiunto 16,8 miliardi di dollari i primi undici mesi del 2019. Sempre più prodotti agricoli e zootecnici dal Myanmar si stanno dirigendo verso le cucine cinesi. Una proficua cooperazione si sta realizzando nella costruzione di infrastrutture e in molti altri campi", elenca Xi. Con il Myanmar come importante paese partner dell'Iniziativa Belt and Road (Bri, Nuova via della seta), sono stati firmati documenti di cooperazione per la costruzione del Corridoio economico Cina-Myanmar (Cmec) ed è stato istituito un comitato congiunto per sorvegliare i progressi costanti. (segue) (Cip)