Cina-Myanmar: Xi Jinping, visita di stato consoliderà cooperazione (3)

- Xi evidenza inoltre che nel corso degli anni i due paesi hanno ulteriormente rafforzato i legami tra le persone. "I nostri vivaci scambi culturali, religiosi e di personale forniscono un solido supporto per approfondire la nostra amicizia 'pauk-phaw'", osserva Xi, sostenendo che il Myanmar sta facendo continui progressi nello sviluppo economico e sociale. Per il presidente della Cina la celebrazione del 70mo anniversario di relazioni diplomatiche, è un'occasione importante per approfondire ulteriormente la tradizionale amicizia e la cooperazione a vantaggio di entrambe le parti e per portare le relazioni in una nuova era. Xi ricorda inoltre che i due paesi hanno designato il 2020 come Anno della cultura e del turismo Cina-Myanmar. "In questo 70mo anniversario le relazioni Cina-Myanmar si collocano su un nuovo punto di partenza", afferma il presidente nel suo articolo. (Cip)