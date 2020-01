Regionali Emilia Romagna: Smeriglio (Pd), partita decisiva per assetti del paese

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Quella delle elezioni regionali in Emilia Romagna è una "partita decisiva per gli assetti futuri del paese". Lo ha detto Massimiliano Smeriglio, parlamentare europeo del Pd, ai microfoni della trasmissione “L’Italia s’è desta”, dell'emittente radiofonica dell’Università Niccolò Cusano. "Zingaretti ha fatto bene a suonare la carica aprendo anche a nuove culture ed esperienze. E’ anche un gesto di umiltà dire: da soli non ce la facciamo, bisogna aprire agli altri. Il M5s farà il suo percorso, noi abbiamo un altro schema in testa, dobbiamo ritornare a congiungerci con il nostro popolo e i nostri valori. Se poi ci saranno le condizioni per trovare alleanze, a livello locale e nazionale, io sarei contento. Di Maio perplesso? Lui svolge un ruolo autorevolissimo in un governo di coalizione, quindi c’è dentro fino al collo”, ha affermato Smeriglio. Riguardo il progetto di Zingaretti per il Pd. “Zingaretti, in una partita decisiva per gli emiliano-romagnoli ma anche per gli assetti del paese, ha suonato la carica aprendo un ragionamento anche ad altre culture ed esperienze politiche –ha acontinuato Smeriglio-. E’ il modello che abbiamo costruito nel Lazio e che ci ha permesso di vincere nel 2018, nelle stesse ore in cui il Paese andava da tutt’altra parte". "Oggi - ha proseguito - i sondaggi dimostrano che questo campo progressista non è così largo. Il Pd sta intorno al 19-20 per cento, le altre forze democratiche hanno i loro numeri, ma siamo lontani dalla forza e dall’egemonia che esprime oggi la destra". "Questo è il punto - ha rilevato - non si tratta di giochini di palazzo. Zingaretti sta cercando di trovare, insieme a tutto il gruppo dirigente e anche a personalità esterne, la strada giusta". (segue) (Rin)