Regionali Emilia Romagna: Smeriglio (Pd), partita decisiva per assetti del paese (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Secondo l'europarlamentare Pd, "la crisi della sinistra è mondiale, una crisi di valori e di linguaggi. La due giorni del Pd è servita per dire: andiamo oltre, ma questo non vuol dire né sfasciare, né rinunciare a ciò che si è costruito fin qui. E’ anche un gesto di umiltà dire: da soli non ce la facciamo, bisogna aprire agli altri. Io fui tra i primi a parlare in tempi non sospetti dell’apertura al M5S. Intanto c’è un governo di coalizione che mette insieme approcci e culture molto distinte. Noi non ce la caviamo sommando due debolezze". Smeriglio ha poi sottolineato che il M5s "farà il suo percorso, noi abbiamo un altro schema in testa, dobbiamo ritornare a congiungerci con il nostro popolo e i nostri valori. Se poi ci saranno le condizioni per trovare alleanze, a livello locale e nazionale, io sarei contento perché significherebbe aver portato il M5S nella sfera dei movimenti costituzionali". "Il Pd è un partito - ha rimarcato - non ha un padrone, non ha società per azioni che ne determinino l’andamento, non ha capi unici. Essendo un partito ha una discussione interna, vivace, aperta e secondo me anche molto utile. Zingaretti sta facendo un grande sforzo per uscire dal palazzo e tornare a pane, mortadella, vita, fatica. Dopo le elezioni in Emilia ci sarà credo una fase congressuale in cui si cercherà di fare quel lavoro di allargamento, ma senza pensare che ogni volta si ricomincia da zero”. Smeriglio sulle perplessità di Di Maio ha affermato: “Di Maio svolge un ruolo autorevolissimo in un governo di coalizione, quindi c’è dentro fino al collo in questa coalizione democratico-progressista. Dire il contrario è come dire: siamo sposati ma niente di serio. A volte penso che il posizionamento interno assuma troppo importanza rispetto a quello che avviene nella realtà. Noi vogliamo arrivare a fine legislatura, provare ad andare avanti per fare politiche redistributive, per fare il green new deal, per tornare a una politica estera degna di questo nome. Sono convinto che dopo le fibrillazioni elettorali si possa tornare a svolgere un servizio per il paese”, ha concluso. (Rin)