Milano: appiccarono fuoco ed ostacolarono vigili del fuoco, polizia esegue perquisizioni in via Gola e in via Plichi

Milano, 16 gen 09:05 - (Agenzia Nova) - Da questa mattina presto, la Polizia di Stato sta eseguendo una serie di perquisizioni su delega della procura di Milano., in via Gola e in via Pichi, a carico di soggetti sospettati di aver ostacolato i vigili del fuoco nell’operazione di spegnimento del fuoco, verosimilmente da loro appiccato precedentemente per festeggiare il Capodanno. I poliziotti della Squadra Mobile della Questura di Milano, insieme ai poliziotti del Commissariato di Porta Ticinese e con l’ausilio della Digos e della Polizia Scientifica sono ancora sul posto per ultimare le operazioni. (Rem) © Agenzia Nova - Riproduzione riservata - Da questa mattina presto, la Polizia di Stato sta eseguendo una serie di perquisizioni su delega della procura di Milano., in via Gola e in via Pichi, a carico di soggetti sospettati di aver ostacolato i vigili del fuoco nell’operazione di spegnimento del fuoco, verosimilmente da loro appiccato precedentemente per festeggiare il Capodanno. I poliziotti della Squadra Mobile della Questura di Milano, insieme ai poliziotti del Commissariato di Porta Ticinese e con l’ausilio della Digos e della Polizia Scientifica sono ancora sul posto per ultimare le operazioni. (Rem)