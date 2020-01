Russia: al via lavori per riforma costituzionale, Mishustin attende approvazione della Duma

- Con l'istituzione del gruppo di lavoro che si occuperà di redigere gli emendamenti alla Costituzione, prende il via il processo di transizione istituzionale e politica in Russia. Come riferito dal Cremlino, il presidente Vladimir Putin ha firmato il decreto che istituisce il gruppo di lavoro che stilerà le proposte di modifica della legge fondamentale del paese avanzate ieri dal capo dello Stato durante il suo messaggio annuale al parlamento. A co-presiedere il gruppo saranno Andrei Klishas, attuale presidente della commissione del Consiglio della Federazione sulla legislazione costituzionale, Pavel Krasheninnikov, presidente dell'analoga commissione della Duma di Stato, e Taliija Khabrieva, direttore dell'Istituto di legislazione e diritto comparato presso il governo della Federazione Russa. Il gruppo sarà composto in totale da oltre 70 persone. Il presidente Putin ha in programma un primo incontro con il gruppo già nella giornata odierna, secondo l'ufficio stampa del Cremlino. (segue) (Rum)