Russia: al via lavori per riforma costituzionale, Mishustin attende approvazione della Duma (2)

- Ieri 15 gennaio, parlando all'Assemblea federale, Putin ha sottolineato che la Costituzione del 1993 è un testo ancora da mantenere come punto di riferimento ma che necessita di alcuni cambiamenti, in particolare per quanto riguarda la divisione dei poteri. L’annuncio del capo dello Stato ha determinato le dimissioni del premier russo, Dmitrij Medvedev, e dell’intero esecutivo da lui guidato. Dmitrij Medvedev rimarrà il leader di Russia Unita, il partito attualmente al governo, come ha dichiarato il segretario del consiglio generale del partito, Andrej Turchak, precisando che non vi sono restrizioni legislative per ricoprire contemporaneamente le cariche di presidente del partito e vicepresidente del Consiglio di sicurezza della Russia, carica consultiva del capo di Stato che verrà introdotta da Putin. (segue) (Rum)