Russia: al via lavori per riforma costituzionale, Mishustin attende approvazione della Duma (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Duma di Stato (camera bassa del parlamento) ha in seguito preso in esame la nomina di Mikhail Mishustin a primo ministro della Federazione Russa. Il direttore del Servizio tributario federale è stato nominato ieri dal presidente Vladimir Putin dopo che Dmitrij Medvedev ha annunciato le dimissioni del governo ed ha già ricevuto il sostegno di Andrej Turchak. Mishustin ha incontrato il presidente della Duma, Vjacheslav Volodin e i rappresentanti di tutti i gruppi parlamentari della camera bassa. Alle 14 (le 12 ora italiana) è previsto l’esame della candidatura, presentata dall'inviato presidenziale Harry Minkh, nel corso della sessione plenaria, durante la quale i deputati avranno l'opportunità di porre delle domande a Mishustin. Per ottenere l’approvazione, il candidato dovrà ottenere il sostegno di almeno 226 deputati. Nel caso il governo guidato da Mishustin ottenesse l’approvazione della Duma, dovrà condurre il paese in questa fase di transizione costituzionale. (segue) (Rum)