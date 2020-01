Russia: al via lavori per riforma costituzionale, Mishustin attende approvazione della Duma (4)

- Mikhail Mishustin, 53 anni, è nato a Mosca. Prima di accettare il nuovo incarico, ricopriva la posizione di direttore del Servizio tributario della Federazione Russa dall’aprile 2010. In precedenza Mishustin aveva lavorato anche nel governo russo, in qualità di viceministro per il Fisco e i tributi, e presso altri enti statali come direttore dell’Agenzia federale del catasto (Rosnedvizhimost) e dell’Agenzia federale per la gestione delle zone economiche speciali (Russez). Dopo una breve pausa in cui ha svolto attività imprenditoriali, nel febbraio 2009 è entrato nella riserva del personale della presidenza della Russia, fino ad assumere l’incarico di direttore del Servizio tributario. Sposato con tre figlie, è un appassionato di hockey su ghiaccio e ha fatto parte del consiglio d’amministrazione della squadra del Cska Mosca. (Rum)