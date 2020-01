Iran: Pechino, rammarico per decisione Regno Unito, Francia e Germania su accordo nucleare

- La Cina ha espresso rammarico per la decisione di Regno Unito, Francia e Germania di innescare il meccanismo di contestazione formale dell'accordo sul nucleare iraniano del 2015. "Questa decisione non aiuterà a risolvere i problemi o ad allentare le attuali tensioni", ha dichiarato il portavoce del ministero degli Esteri cinese, Geng Shuang, in una conferenza stampa. Francia, Regno Unito e Germania hanno annunciato martedì di aver innescato il meccanismo di contestazione previsto dal Piano d'azione congiunto globale (Jcpoa), contestando a Teheran la violazione delle clausole dell'accordo. "Gli Stati Uniti si sono ritirati unilateralmente dal Jcpoa, ignorando il diritto internazionale e i suoi obblighi internazionali, imponendo la massima pressione sull'Iran e ostacolando altre parti nel mantenere i loro impegni. Tali pratiche sono la causa principale delle attuali tensioni", ha affermato il portavoce. (segue) (Cip)