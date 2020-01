Iran: Pechino, rammarico per decisione Regno Unito, Francia e Germania su accordo nucleare (2)

- Il Jcpoa, negoziato a fatica, approvato e adottato dal Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, è un risultato importante della diplomazia multilaterale, un pilastro importante per il sistema internazionale di non proliferazione, la pace e la stabilità in Medio Oriente e una parte significativa dell'ordine internazionale basato sul diritto internazionale, ha aggiunto Geng. "La Cina ha esortato tutte le parti interessate a mantenere la calma e ad esercitare moderazione, a risolvere le differenze attraverso il dialogo e la consultazione nell'ambito del quadro Jcpoa, a prendere misure concrete per ripristinare l'equilibrio dei diritti e degli obblighi del Jcpoa e ad adoperarsi al meglio per salvaguardare e attuare l'accordo", ha affermato Geng. Il portavoce ha inoltre sottolineato che Pechino resterà in stretto contatto e coordinamento con le parti interessate e "farà sforzi instancabili" a tal fine. (Cip)