Cina: ministero Esteri, Regno Unito assuma posizione indipendente su 5G

- La Cina ha espresso l'auspicio che il Regno Unito assuma una posizione obiettiva, equa, indipendente e in linea con i propri interessi sulla questione del 5G, oltre a fornire un ambiente commerciale equo, giusto, aperto e non discriminatorio per le imprese cinesi. Lo ha dichiarato il portavoce del ministero degli Esteri cinese, Geng Shuang, commentando le pressioni esercitate dagli Stati Uniti sul Regno Unito affinché Londra escluda Huawei dallo sviluppo dell'infrastruttura 5G britannica. Il portavoce ha sottolineato che Huawei opera nel Regno Unito da molti anni con investimenti di miliardi di sterline, sostenendo decine di migliaia di posti di lavoro e creando centri di ricerca comuni. "Qual è la vera intenzione degli Stati Uniti: diffamare la Cina e reprimere le imprese cinesi? Credo che qualsiasi paese sostenga una posizione obiettiva ed equa possa giudicarlo chiaramente", ha detto Geng. Il portavoce ha poi esortato gli Stati Uniti a smettere di generalizzare e strumentalizzare il concetto di "sicurezza nazionale" per danneggiare le aziende cinesi. (segue) (Cip)