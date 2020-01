Cina: ministero Esteri, Regno Unito assuma posizione indipendente su 5G (2)

- I “falchi” cinesi al Congresso federale Usa premono per limitare ulteriormente le forniture a Huawei, e alcuni parlamentari chiedono addirittura a Washington di sovvenzionare le aziende statunitensi attive nel campo della tecnologia 5G, in risposta ad analoghe pratiche distorsive del mercato imputate a Pechino. All'inizio di questa settimana, una serie di alti funzionari statunitensi, tra cui il viceconsigliere per la Sicurezza nazionale Matt Pottinger, hanno esercitato nuove pressioni sul Regno Unito affinché proibisca agli operatori di rete locali di utilizzare apparecchiature di Huawei e di altri fornitori cinesi nelle loro reti 5G. (segue) (Cip)