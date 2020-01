Cina: ministero Esteri, Regno Unito assuma posizione indipendente su 5G (3)

- La scorsa settimana, invece, il consiglio di Sicurezza nazionale Usa ha chiesto al dipartimento del Commercio di mettere a punto regolamenti per limitare le vendite di qualsiasi tecnologia statunitense in Cina. Se le iniziative in tal senso dovessero andare in porto, quasi tutte le esportazioni di tecnologia verso Huawei in particolare, e la Cina in generale, richiederebbero licenze di esportazione. Secondo le stime dell'Associazione dell'industria dei semiconduttori, nel 2018, circa il 36 per cento dei ricavi delle società di semiconduttori statunitensi, ovvero 75 miliardi di dollari, proveniva dalle vendite in Cina. (Cip)