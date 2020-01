Cina: ministero Agricoltura, offerta carne suina garantita per Festival Primavera

- La Cina potrà contare su un'offerta e una domanda di maiale generalmente equilibrate prima e dopo il Festival di Primavera (o Capodanno cinese), secondo quanto dichiarato ieri dal ministero dell'Agricoltura e degli affari rurali cinese. "Diverse misure sono state assunte per ripristinare la produzione di suini e garantire forniture per il prossimo Festival di Primavera, un momento di punta del consumo di carne di maiale", ha dichiarato Wang Junxun, funzionario del ministero. Con più maiali, riserve statali di suino e carne di maiale importata per colpire il mercato, Wang non ha annunciato che ci saranno ulteriori aumenti dei prezzi prima del Capodanno lunare. "La produzione cinese di carne bovina, montone, pollame, uova e latte è aumentata tutto l'anno, il che ha contribuito a colmare il divario causato dalla peste suina africana e soddisfare le esigenze diversificate dei consumatori", ha aggiunto il funzionario. L'indice dei prezzi al consumo della Cina è aumentato del 4,5 per cento su base annua a dicembre, principalmente a causa dei prezzi dei prodotti alimentari. I prezzi della carne suina sono aumentati del 97 per cento rispetto all'anno scorso, rallentando rispetto alla crescita del 110,2 per cento registrata a novembre. (segue) (Cip)