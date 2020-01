Cina: ministero Agricoltura, offerta carne suina garantita per Festival Primavera (7)

- A ottobre i prezzi della carne di maiale in Cina hanno toccato il loro massimo degli ultimi otto anni: i prezzi sono aumentati del 101 per cento su base annua e del 20,1 per cento da settembre, secondo gli ultimi dati rilasciati dall'Ufficio nazionale di statistica del paese. Gli aumenti dei prezzi sono guidati da una grave carenza di carne suina dopo che la popolazione suina cinese è stata decimata dall'epidemia di peste africana segnalata per la prima volta nell'agosto 2018. I prezzi alle stelle per la carne più diffusa in Cina sono ora i più alti che il paese abbia visto dal 2012. I prezzi per carni alternative come manzo, montone, pollo e anatra sono anch'essi aumentati a causa dell'aumento del costo del maiale. Gli analisti hanno affermato che la carne suina potrebbe continuare a diventare più costosa fino alla seconda metà del 2020, con forti aumenti tra novembre 2019 e febbraio 2020. (segue) (Cip)