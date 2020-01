Cina: vicepremier Liu, stima crescita Pil 2019 oltre il sei per cento

- Pechino stima che il prodotto interno lordo cinese sia cresciuto di oltre il sei per cento nel 2019, e i dati di gennaio indicano una prospettiva economica migliore del previsto. Lo ha dichiarato ieri il vicepremier della Cina, Liu He in occasione della sua visita a Washington per siglare l'accordo commerciale ad interim tra il suo paese e gli Stati Uniti. "La Cina approfondirà ulteriormente le riforme interne e si aprirà al mondo esterno", ha detto Liu a Washington. Liu ha inoltre affermato che la firma dell'accordo economico e commerciale di "Fase uno" è positiva per la Cina, gli Stati Uniti e il mondo intero. Il vicepremier cinese ha inoltre sottolineato che l'accordo è in linea con le norme dell'Organizzazione mondiale del commercio (Omc) e non è diretto né influenzerà i diritti e gli interessi leciti di terzi. (segue) (Cip)