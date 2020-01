Cina: vicepremier Liu, stima crescita Pil 2019 oltre il sei per cento (4)

- In base alla prima fase dell'accordo, alcuni dazi resteranno in vigore, mentre altri saranno ridotti o posticipati. I rialzi dei prezzi di beni tra cui telefoni cellulari e monitor di computer sono stati rimandati. Come parte dell'accordo, i cinesi compreranno anche fino a 200 miliardi di dollari di beni statunitensi, compresi prodotti agricoli come soia e maiale. Prima della cerimonia della firma, il direttore del Consiglio economico nazionale Usa, Larry Kudlow, ha offerto maggiori dettagli sugli obiettivi di acquisto della Cina per ciascuno dei seguenti settori: agricoltura da 40 a 50 miliardi di dollari; prodotti della manifattura per 75 miliardi di dollari; prodotti energetici per 50 miliardi di dollari; servizi finanziari per 40 miliardi di dollari. (Cip)