Energia: Giappone, costi gestione centrali nucleari aumenterà a 13mila miliardi di yen

- I gestori delle centrali nucleari del Giappone spenderanno in tutto 13.460 miliardi di yen (123 miliardi di dollari) per mantenere le centrali nucleari commerciali, dismettere quelle in disuso, e soprattutto attuare le onerose misure di sicurezza rese obbligatorie dopo il disastro di Fukushima. La stima è stata pubblicata da “Kyodo News”, che ha analizzato le previsioni di spesa degli operatori giapponesi del settore. La spesa complessiva, che potrebbe aumentare ulteriormente e riflettersi in rincari in bolletta per i consumatori finali dell’energia elettrica, è stato calcolato sulla base dei documenti finanziari di 11 aziende proprietarie di 57 reattori nucleari e 19 impianti, e di informazioni fornite dalle utility giapponesi dell’energia elettrica. Sino al mese scorso le aziende del settore hanno speso ben 5.400 miliardi di yen per il recepimento dei nuovi standard di sicurezza presso 15 reattori nucleari in attesa del via libera per riprendere le operazioni commerciali. (segue) (Git)