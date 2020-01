Energia: Giappone, costi gestione centrali nucleari aumenterà a 13mila miliardi di yen (4)

- Il ministero dell’Industria del Giappone ha espresso nelle scorse settimane un parere favorevole allo sversamento nell’oceano dell’acqua contaminata accumulata per anni a Fukushima, sito del disastroso tsunami e del conseguente incidente nucleare verificatisi nel 2011. Secondo il ministero, il rischio per la salute umana dato dallo scarico dell’acqua in mare sarebbe “significativamente ridotto”: secondo gli studi illustrati dal ministero, scaricare tutta l’acqua nell’oceano nel corso di un anno produrrebbe un livello di contaminazione radioattiva compresa tra 1-1.600mo e 1-40.000mo dei livelli cui le persone sono naturalmente esposte. Le autorità giapponesi stimano che il livello di radiazioni vicine al sito dove verrebbe sversata l’acqua contaminata sia compreso tra 0,053 e 0,62 microsievert in mare, e attorno a 1,3 microsievert nell’atmosfera. In media, l’uomo è esposto annualmente a 2,100 microsievert. Il governo giapponese studia già da anni il versamento in mare dell’acqua drenata attorno alla centrale di Fukushima n.1, sottolineando la sicurezza dell’operazione, che però sconta la ferma opposizione di parte della politica e dell’opinione pubblica, oltre a quella della vicina Corea del Sud. (segue) (Git)