Energia: Giappone, costi gestione centrali nucleari aumenterà a 13mila miliardi di yen (5)

- Nei mesi scorsi il ministro dell’Ambiente giapponese, Yoshiaki Harada, ha sollecitato il governo a decretare lo sversamento nell’Oceano Pacifico dell’acqua contaminata da bassi livelli di trizio radioattivo stoccata a Fukushima dopo il disastro che ha coinvolto la locale centrale nucleare, nel 2011. “Anche se non sono il ministro responsabile (della decisione), ritengo che non ci sia altra scelta se non quella di versare l’acqua (nell’oceano) e lasciare che venga diluita”, ha dichiarato Harada nel corso di una conferenza stampa la scorsa settimana, prima del rimpasto dell’Esecutivo che ha segnato oggi la fine della sua reggenza del ministero. L’acqua stoccata dopo il disastro di Fukushima, proveniente in parte dalle infiltrazioni di falda presso il sito della centrale nucleare, mantiene bassi livelli di contaminazione da trizio anche dopo i processi di bonifica cui viene sottoposta; il governo giapponese afferma però che il livello di contaminazione sia pressoché innocuo per gli esseri umani. (segue) (Git)