Usa: Mnuchin, accordo con la Cina e Usmca daranno impulso al Pil

- La firma della prima fase dell'accordo commerciale fra Stati Uniti e Cina e il nuovo accordo di partenariato economico Stati Uniti-Messico-Canada (Usmca) contribuiranno alla crescita del prodotto interno lordo (pil) degli Stati Uniti di un totale compreso tra 50 e 75 punti base. Lo ha dichiarato in una intervista a "Fox News" il segretario al Tesoro degli Stati Uniti, Steven Mnuchin. "Quando guardiamo a questo (accordo Usa-Cina) e osserviamo l'Usmca insieme, penso che vedrete combinati da 50 a 75 punti base. Sarà un ottimo contributo per colmare il rallentamento dovuto a Boeing e al 737 Max", ha spiegato Mnuchin. Il segretario al Tesoro ha affermato che il governo degli Stati Uniti inizierà a lavorare con la Cina alla seconda fase dell'accordo commerciale, illustrando i progressi man mano che verranno completati i lavori su questioni specifiche, come le preoccupazioni sui sussidi governativi alle imprese cinesi. (segue) (Was)