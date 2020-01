Usa: Mnuchin, accordo con la Cina e Usmca daranno impulso al Pil (2)

- Il presidente Trump e il vicepremier Liu hanno firmato ieri la prima fase dell'accordo commerciale tra Stati Uniti e Cina. La firma dell'accordo giunge dopo lunghi negoziati e una guerra commerciale di quasi due anni. Il presidente statunitense ha tuttavia avvertito che i dazi sui prodotti cinesi resteranno comunque in vigore fino a quando non sarà raggiunta la fase due dell'accordo. "Questa è un'occasione molto importante e straordinaria", ha dichiarato Trump durante la cerimonia di firma. "Oggi facciamo un passo importante, uno che non è mai stato fatto prima con la Cina, verso un futuro di commercio equo e reciproco, mentre firmiamo la Fase uno dello storico accordo commerciale tra Stati Uniti e Cina. Insieme, stiamo riparando ai torti del passato e offrendo un futuro di giustizia economica e sicurezza per i lavoratori, gli agricoltori e le famiglie statunitensi. Voglio ringraziare il presidente Xi (Jinping), che sta guardando mentre parliamo, e andrò in Cina in un futuro non troppo lontano", ha affermato Trump. (segue) (Was)