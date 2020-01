Usa-Cina: Pechino acquisterà terre rare come parte dell'accordo commerciale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Cina ha accettato di acquistare due tipi di terre rare dagli Stati Uniti nell'ambito dell'accordo commerciale provvisorio siglato ieri a Washington. Secondo quanto riferisce la stampa internazionale, l'accordo concede a Pechino due anni per accelerare gli acquisti di centinaia di prodotti statunitensi, tra cui scandio e ittrio, due delle 17 terre rare comunemente utilizzate in ambito tecnologico nell'illuminazione e nei computer. Si tratta di una concessione importante da parte della Cina, il cui status di primo produttore globale di minerali per l'elettronica, armi militari e altre apparecchiature ad alta tecnologia è stato visto come una leva nella sua guerra commerciale con Washington. La stampa estera spiega che l'accordo commerciale non cita il neodimio o il praseodimio, i due tipi più comunemente usati di terre rare. La Cina domina la loro produzione, così come la produzione di magneti per terre rare. Né lo scandio né l'ittrio sono attualmente prodotti negli Stati Uniti. Tuttavia, diversi aziende minerarie stanno sviluppando miniere per produrli assieme ad altre terre rare. (segue) (Cip)