Giappone: costruttori auto trascinano al ribasso ordini macchine utensili (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Giappone ha registrato un incremento annuo dell’attivo delle partite correnti pari al 75 per cento nel mese di novembre, per effetto di un calo delle importazioni superiore a quello delle esportazioni dovuto al calo dei prezzi delle importazioni energetiche. E’ quanto attestano i dati forniti oggi dal governo giapponese. L’attivo delle partite correnti è ammontato a 1.440 miliardi di yen (13 miliardi di dollari), il 65mo mese consecutivo in attivo, secondo il rapporto preliminare fornito dal ministero delle Finanze giapponesi. Il deficit nel commercio di beni, che per il Giappone è quasi interamente attribuibile ai costi delle importazioni energetiche, è crollato del 99,5 per cento rispetto a novembre 2018, a 2,5 miliardi di yen. (segue) (Git)