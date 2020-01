Iraq: militari statunitensi riprendono le operazioni congiunte con Bagdad (2)

- Non è chiaro se qualcuno nel governo iracheno abbia approvato la ripresa di missioni congiunte - sono stati gli americani a fermarle, non gli iracheni - e i funzionari iracheni non sono stati raggiunti per un commento. Il primo ministro ad interim dell'Iraq, Adel Abdul Mahdi, che aveva affermato che il suo governo avrebbe rispettato l'ordine del Parlamento di espellere le forze americane, sembra aver ammorbidito ieri la sua posizione. In un discorso al suo gabinetto, ha suggerito che la decisione del Parlamento potrebbe non rappresentare l'ultima parola. "Se arrivassimo alla decisione di far uscire le Forze dall'Iraq, questa sarebbe la decisione del governo iracheno", ha detto per poi osservare che se il governo espellesse gli americani, seguirebbe "una linea temporale appropriata", suggerendo che qualsiasi partenza potrebbe non essere immediata. Infine il premier ad interim ha ricordato ai ministri che "Lo Stato islamico ha iniziato a riorganizzare e pianificare invasioni e attacchi". (segue) (Was)