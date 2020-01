Brasile: il governo conferma l'appoggio degli Stati Uniti all'ingresso nell'Ocse (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Secondo quanto riferisce il quotidiano "O Estado de Sao Paulo", la posizione della Casa Bianca dovrebbe essere formalizzata nel corso del Consiglio Ocse in agenda oggi a Parigi. Per il ministro degli Esteri del Brasile, Ernesto Araujo, l'annuncio è prova della costruzione di una "solida partnership" con gli Usa, "capace di portare a risultati di breve, medio e lungo periodo". Le basi del sostegno Usa alla candidatura brasiliana vengono ricondotte al viaggio che il presidente Jair Bolsonaro ha fatto a marzo 2019 a Washington. In quell'occasione si era parlato di un accordo in base al quale, a fronte dell'impegno della Casa Bianca, il Brasile si sarebbe impegnato a ridefinire la sua posizione in seno all'Organizzazione mondiale del commercio (Omc), rinunciando alla definizione di "paese emergente" e alle garanzie di trattamento privilegiato nelle trattative con i Paesi più ricchi. (segue) (Brb)