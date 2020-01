Usa: senatore repubblicano Kennedy, "errore enorme" limitare accesso stampa durante processo impeachment (2)

- Ieri, il Comitato permanente dei corrispondenti ha riferito che sono in preparazione nuove restrizioni alla stampa in Campidoglio durante il processo, inclusa la limitazione della possibilità per i giornalisti di parlare con i senatori, normalmente una routine. Il Comitato ha affermato di aver cercato di collaborare con gli organismi preposti a stilare le regole, ma ogni suggerimento fatto è stato respinto "senza una spiegazione di come le restrizioni contribuiscano alla sicurezza, piuttosto che limitare semplicemente la copertura mediatica del processo". Il senatore Amy Klobuchar, il principale esponente democratico nel Comitato delle regole del Senato e candidato alla presidenza del 2020, ieri sera ha dichiarato di essere contraria alle restrizioni e di aver reso note le sue preoccupazioni al presidente delle Regole Roy Blunt. (Was)