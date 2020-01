Iran: ministro canadese Garneau, risarcimento famiglie vittime volo PS752 è "priorità"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro dei Trasporti canadese, Marc Garneau, ha affermato oggi che la richiesta di risarcimento per le famiglie dei canadesi uccisi nell'abbattimento del volo PS752 dell'Ukraine international airlines una settimana fa in Iran è una priorità per il governo federale. Lo riferisce l'emittente "Cbc". "Uno dei requisiti dal punto di vista del Canada, insieme alla giustizia, è il risarcimento, la compensazione da parte di coloro che sono colpevoli di avere un ruolo in questo tragico incidente. Ma prima facciamo i compiti", ha detto Garneau a una conferenza stampa a Ottawa nel pomeriggio. "Anche se non possiamo riportare indietro i loro cari, possiamo assicurarci che le famiglie delle vittime ricevano un risarcimento per aiutarle ad affrontare questo momento difficile". (segue) (Was)