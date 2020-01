Usa: senatrice Harris chiede stop a nomine giudici durante processo impeachment

- La senatrice Kamala Harris, ex candidata alla primarie democratiche per la presidenziali 2020, ha chiesto oggi una moratoria sulle nomine dei giudici poiché si avvicina il processo di impeachment del presidente Donald Trump al Senato. Lo riferisce "The Hill", precisando che Harris ha citato una decisione analoga durante il processo di impeachment del presidente Bill Clinton nel 1999. "Il presidente è accusato di alti crimini e delitti e il Senato deve prendere seriamente il suo ruolo costituzionale in questo processo", ha dichiarato Harris in una nota. "Durante il periodo in cui gli articoli di impeachment sono davanti al Senato, sarebbe del tutto inappropriato far avanzare i candidati del presidente alla magistratura federale". (segue) (Was)