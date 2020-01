Usa: senatrice Harris chiede stop a nomine giudici durante processo impeachment (2)

- Harris ha quindi osservato che tra la consegna degli articoli di impeachment di Clinton al Senato e il verdetto del 12 febbraio 1999, la commissione Giustizia della Camera alta non ha convocato alcuna udienza per le nomine, né ha anticipato i voti di conferma. Le Commissioni del Senato non possono votare durante i processi di impeachment, ma sono libere di tenere audizioni. (Was)