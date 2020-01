Usa: gruppo di parlamentari e attivisti a Trump, Egitto sia ritenuto responsabile per morte statunitense Kassem (2)

- I manifestanti hanno quindi attaccato la Casa Bianca per non essersi più intensamente adoperata per spingere l'Egitto a liberare Kassem. Il vicepresidente Mike Pence e il segretario di Stato Mike Pompeo hanno entrambi parlato della detenzione del cittadino americano. Il presidente Trump, invece, che ha ospitato il presidente egiziano Abdel Fattah al-Sisi, noto per le violazioni di diritti umani, per la seconda volta nell'aprile 2019, ha affermato che stava facendo "un ottimo lavoro". (Was)