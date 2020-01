Aerotrasporto: Air Canada presenta il primo Airbus A220

- Questa mattina, a un evento a Montreal, Air Canada ha presentato il suo primo aereo di linea Airbus A220. L'aereo da 137 posti, riferisce "Global news", è il primo di 45 che la compagnia aerea intende far volare entro il 2022. L'aereo a corpo stretto - il cui volo inaugurale decolla domani da Montreal a Calgary - garantisce alla compagnia aerea più grande del Canada una maggiore autonomia e risparmi sui costi. Mark Galardo, vicepresidente per la pianificazione della rete di Air Canada, ha affermato che l'A220 consente alla compagnia aerea di aprire nuove rotte che in passato non erano economicamente sostenibili. "E' un aereo che ci permetterà di crescere in Nord America, lanciare diverse nuove rotte", ha affermato Galardo per poi aggiungere che la compagnia sta puntando alla costa occidentale per la sua prima serie di nuove rotte, tra cui Montreal -Seattle e Toronto-San Jose, che partiranno entrambe in primavera. (segue) (Was)