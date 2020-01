Usa: presidenziali 2020, 7,3 milioni di telespettatori per "Cnn" con dibattito democratico Iowa

- Il programma della "Cnn" sul settimo dibattito democratico per le presidenziali 2020 di martedì 14 gennaio a Des Moines in Iowa, ha raggiunto i 7,3 milioni di telespettatori, secondo i primi numeri di Nielsen media research. Lo riferisce "The Hill" precisando che l'audience risulta in aumento rispetto ai 6,2 milioni che hanno visto il dibattito Pbs-Politico trasmesso a metà dicembre e ai 6,5 milioni del dibattito Msnbc il mese precedente. Il primo dibattito tuttavia, quello della fine di giugno, ha incuriorito il maggior numero di telespettatori, 18,1 milioni, trasmesso in simultanea da "Nbc", Msnbc e Telemundo. (segue) (Was)