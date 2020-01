Iraq: militari statunitensi riprendono le operazioni congiunte con Bagdad

- L'esercito degli Stati Uniti ha ripreso ieri le operazioni congiunte con l'Iraq, mettendo così fine alla pausa di due settimane iniziata quando l'ambasciata americana a Baghdad è stata attaccata il giorno di Capodanno. Lo sostengono, riferisce il "New York Times" funzionari militari. La decisione di riavviare le operazioni militari è arrivata poco più di due settimane dopo che il Parlamento iracheno ha votato per espellere tutte le Forze statunitensi dal Paese. Il governo ha accusato gli Stati Uniti di aver violato la sovranità irachena effettuando attacchi aerei in Iraq, incluso quello del 3 gennaio che ha ucciso il principale comandante militare iraniano, Qasem Soleimani, un leader delle Forze della milizia irachena e altre otto persone. Due funzionari militari americani, che sono voluti restare anonimi, hanno confermato che le operazioni congiunte sono ricominciate e che i militari volevano riprendere le operazioni contro lo Stato Islamico il più presto possibile. (segue) (Was)