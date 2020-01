Usa: impeachment, senatore McConnell definisce calendario per inizio processo

- Il leader della maggioranza al Senato Mitch McConnell ha ufficialmente stabilito il programma dei primi giorni del processo di impeachment del Senato contro il presidente Donald Trump dopo che la Camera ha ufficialmente informato di aver nominato i "manager" che agiranno come pubblici ministeri. Lo riferisce "The Hill". McConnell, parlando dal Senato, ha stabilito per i manager della Camera di ripresentarsi al Senato oggi a mezzogiorno (le 18 ora italiana) per introdurre formalmente gli articoli di impeachment. I due capi di accusa dovrebbero anche essere letti dall'Aula. (segue) (Was)