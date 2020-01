Usa: crollano profitti di Goldman Sachs per multa su fondo malese 1Mdb

- Otto anni fa, i banchieri della Goldman Sachs vendevano obbligazioni per conto di un noto fondo di investimento malese. Ieri, le conseguenze di quell'accordo hanno spazzato via circa il 13 per cento degli utili della Banca del 2019 e hanno oscurato risultati altrimenti forti. Lo riferisce il "Wall Street Journal", ricordando che Goldman ha stanziato altri 1,1 miliardi di dollari alla fine dell'anno scorso per pagare l'accordo previsto con le Autorità di regolamentazione, che sostengono che la Banca, per incassare le commissioni, ha trascurato i segnali di corruzione nel fondo malese, noto come 1Mdb. (segue) (Was)