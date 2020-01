Iraq: militari statunitensi riprendono le operazioni congiunte con Bagdad (3)

- Secondo una dichiarazione rilasciata dal suo ufficio, Abdul Mahdi nel fine settimana aveva chiesto al segretario di Stato Usa, Mike Pompeo, di inviare delegati in Iraq per elaborare i dettagli di un ritiro delle truppe. Pompeo aveva rifiutato, sostenendo che la missione americana in Iraq era quella di addestrare le Forze irachene a combattere lo Stato islamico, oltre a promettere di voler continuare "quella missione". Il dipartimento di Stato ha affermato che gli Stati Uniti sarebbero disposti a discutere solo di "posizionamento adeguato delle Forze in Medio Oriente". (Was)