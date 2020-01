Usa: impeachment, senatore McConnell definisce calendario per inizio processo (2)

- Il giudice supremo John Roberts, in base ha quanto approvato dal Senato all'unanimità, arriverà alle 14 di oggi (le 20 in Italia) quando presterà giuramento per presiedere il processo. Roberts farà prestare giuramento a tutti e 100 i senatori. Il processo, tuttavia, dovrebbe entrare nel vivo martedì 21 gennaio. I Repubblicani approveranno una risoluzione relativa alle regole la prossima settimana secondo le direttive del partito per presentare una decisione sui testimoni fino a metà processo, mentre i Democratici avevano tentato un accordo su testimoni specifici sin dall'inizio. "Questo è un momento difficile per il nostro Paese, ma questo è esattamente il tipo di tempo per cui i legislatori hanno creato il Senato", ha detto McConnell dopo aver definito il programma. (Was)