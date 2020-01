Brasile: Amazzonia, per Hrw il governo Bolsonaro ha favorito il disboscamento illegale (3)

- Questa mattina, 15 gennaio, l'Istituto nazionale di ricerca spaziale (Inpe) aveva rivelato che l'area della foresta amazzonica a rischio deforestazione è aumentata dell'85 per cento nel 2019 rispetto al 2018. Da gennaio a dicembre del 2019 l'area interessata dal processo di disboscamento è passata dai 4.946 chilometri quadrati del 2018 ai 9.165 chilometri quadrati del 2019. I dati sono emessi quotidianamente dal sistema di rilevamento della deforestazione in tempo reale (Deter) e servono come base per le azioni di contrasto da parte dell'Istituto brasiliano per l'ambiente e le risorse naturali rinnovabili (Ibama). (segue) (Brb)