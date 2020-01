Usa: senatore repubblicano Kennedy, "errore enorme" limitare accesso stampa durante processo impeachment

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il senatore John Kennedy oggi ha preso le distanze dalle restrizioni previste per i giornalisti sull'imminente processo di impeachment del Senato, definendole un " errore enorme". Lo riferisce "The Hill" riportando le parole dell'esponente repubblicano ai giornalisti: "C'è un tentativo di limitare la stampa (...) Se mi sarà permesso votare, voterò contro". Per Kennedy, "i senatori degli Stati Uniti sono donne e uomini cresciuti. Se non vogliono fare un commento, sanno come dire 'no comment'". (segue) (Was)