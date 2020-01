Iran: ministro canadese Garneau, risarcimento famiglie vittime volo PS752 è "priorità" (2)

- Il deputato liberale Omar Alghabra, a cui è stato affidato il compito di lavorare direttamente con le famiglie, ha affermato che il governo sta fornendo sostegno finanziario anche alle persone colpite. Tanto per cominciare, il dipartimento per Immigrazione, Rifugiati e Cittadinanza canadese ha stabilito di rinunciare e rimborsare tutte le tasse relative al visto e alle spese di immigrazione per le persone colpite da questa tragedia. Il dipartimento sta inoltre accelerando le richieste di visto e altri documenti di viaggio richiesti, ha affermato Alghabra, segretario parlamentare del primo ministro. (Was)