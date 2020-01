Usa: Autorità anti-terrorismo mette in guardia Polizia contro imboscate

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I funzionari federali antiterrorismo avvertono i dipartimenti di Polizia di tutto il Paese di mantenere un elevato stato di consapevolezza di potenziali di attacchi sotto forma di imboscate contro gli agenti. Lo riferisce la "Cnn" che ha potuto accedere al nuovo rapporto dell'Intelligence dal titolo "Perdurante minaccia di imboscate terroristiche contro i primi soccorritori". Gli analisti del Centro antiterrorismo nazionale avvertono infatti che gli agenti di Polizia e il personale dei servizi di emergenza rimangono obiettivi chiave per i terroristi, che potrebbero cercare di attirare gli agenti di pubblica sicurezza in agguati o inscenare imboscate non pianificate. (segue) (Was)