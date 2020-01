Usa: Autorità anti-terrorismo mette in guardia Polizia contro imboscate (2)

- "A causa della loro elevata visibilità e accessibilità 24 ore su 24, 7 giorni su 7, i primi soccorritori in servizio sono suscettibili di diventare vittime di imboscate", afferma il rapporto pubblicato questa settimana. Citando i dati dell'Fbi (Federal bureau of investigation), il rapporto informa che 53 sono stati gli agenti delle Forze dell'ordine statunitensi vittime di agguati da parte di sospetti, sia terroristi che non terroristi, tra il 2014 e il 2018. (Was)