Iraq: ministro Esteri tedesco, governo favorevole a prosecuzione missione Bundeswehr

- Il governo dell'Iraq auspica che la Germania prosegua la propria missione militare nel paese, dove i militari tedeschi svolgono compiti di assistenza e addestramento a favore delle Forze armate irachene. È quanto dichiarato dal ministro degli Esteri tedesco Heiko Maas al Bundestag. Come ricorda il quotidiano “Frankfurter Allgemeine Zeitung”, la missione militare tedesca in Iraq è stata temporaneamente sospesa a seguito degli ultimi sviluppi in Iraq. Parte del contingente è stato ridispiegato in Giordania e Kuwait dopo che il parlamento iracheno ha approvato una risoluzione in cui chiede al governo di Baghdad l'espulsione di tutte le forze straniere dal paese. La Germania si è detta decisa a riprendere la propria missione in Iraq su richiesta del governo di Baghad. Posizione ribadita dal ministro della Difesa, la presidente dell'Unione cristiano-democratica Annegret Kramp-Karrenbauer, durante i colloqui con alti ufficiali iracheni che ha avuto oggi a Baghdad. Secondo quanto dichiarato da Maas, il primo ministro dell'Iraq, Adel Abdul Mahdi, ha mostrato “grande interesse per un ulteriore impegno internazionale” nel proprio paese. Inoltre, Mahdi si è detto “favorevole alla permanenza della Bundeswehr in Iraq, sebbene il suo governo intenda dare attuazione alla risoluzione con cui il parlamento chiede l'espulsione di tutte le truppe straniere”. Maas ha quindi reso noto di aver chiesto al governo iracheno di “discutere e chiarire la propria posizione”. Il ministro degli Esteri tedesco ha aggiunto: “Rispetteremo sempre la sovranità dell'Iraq, il che significa che accetteremo ogni decisione”. Allo stesso tempo, ha proseguito Maas, “chiediamo di poter continuare il sostegno fornito finora all'Iraq perché riteniamo che ogni ulteriore sviluppo rischi di contribuire all'instabilità del paese”. (Geb)