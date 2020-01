Usa: gruppo di parlamentari e attivisti a Trump, Egitto sia ritenuto responsabile per morte statunitense Kassem

- Un gruppo bipartisan di membri del Congresso statunitense e attivisti chiedono all'amministrazione del presidente Donald Trump di ritenere l'Egitto responsabile della morte del cittadino americano Mustafa Kassem. Il gruppo, riferisce la "Cnn", ha protestato oggi davanti al Campidoglio per sollecitare l'amministrazione a non lasciare che la morte di un uomo americano in custodia egiziana sia vana. Mustafa Kassem è morto di insufficienza cardiaca nel corso di uno sciopero della fame dopo più di sei anni in una prigione egiziana. All'evento organizzato da The freedom initiative, Human rights watch, Project on Middle East democracy (Pomed), Pretrial rights international e The James Foley legacy foundation, i relatori hanno espresso indignazione per la morte del 54enne, per molti un omicidio, e hanno chiesto al governo Usa di punire il regime egiziano per il crimine. "È morto in una prigione egiziana senza alcun motivo", ha detto il senatore Patrick Leahy, un democratico del Vermont. "Sono un ex procuratore. Definirei la sua morte un omicidio. Era prevenibile in quanto la sua prigionia era illegale". (segue) (Was)