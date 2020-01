Usa: crollano profitti di Goldman Sachs per multa su fondo malese 1Mdb (2)

- Il "Wsj" ha scritto in passato che Goldman sta negoziando per pagare al dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti una multa di circa 2 miliardi di dollari e dichiararsi colpevole di violazione delle leggi antifrode. Le riserve legali hanno spinto il rendimento del capitale azionario di Goldman - una misura attentamente monitorata del valore per gli azionisti - al 10 per cento per l'anno, finora il peggiore tra i risultati finanziari della grandi banche. Anche i costi sono aumentati quando Goldman ha investito molto in nuove iniziative, come i servizi bancari al consumo e la gestione patrimoniale. Il risultato: il profitto annuale di Goldman è sceso del 19 per cento anche se le entrate sono rimaste stabili. (Was)